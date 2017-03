Freundin auf Verlangen getötet? Prozess beginnt

Außenaufnahme vom Landgericht Detmold am.

20.03.2017 Detmold. Weil er seine Freundin mit mehreren Messerschnitten in den Hals getötet haben soll, muss sich ein 22-Jähriger ab heute vor dem Landgericht Detmold verantworten. Der 22-Jährige aus Oerlinghausen (Kreis Lippe) gibt an, die 31 Jahre alte Freundin im Juni 2016 auf deren eigenen Wunsch hin getötet zu haben, wie sein Verteidiger Carsten Ernst erklärte. Die Leiche der Frau war erst Monate nach der Tat verscharrt in einem Waldgebiet gefunden worden. Bekannte der Frau hatten im August die Polizei eingeschaltet, weil sie spurlos verschwunden war. Der junge Mann, der selbst keine Vermisstenanzeige gestellt hatte, war danach ins Visier der Ermittler geraten. Die Polizei fand das Handy der Frau bei ihm. Der Prozess vor ist zunächst auf vier Tage angesetzt.