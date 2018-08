Kurioses Jobangebot

Bestwig . Freunde des Horrors dürften sich freuen: Ein Freizeitpark im Sauerland sucht für ein ungewöhnliches Casting Bewerber. Das Besondere dabei ist, dass die Interessenten besonders gut im Erschrecken sein müssen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.08.2018

Der Freizeitpark "Fort Fun" im nordrhein-westfälischen Bestwig hat seinen Besuchern und Facebookfans einen besonderen Job in Aussicht gestellt. Und zwar sucht der Park nach Erschreckern.

Am 8. September wird ein Casting veranstaltet, in dem die auserkorenen Teilnehmer sich anstrengen müssen, und so gruselig wie möglich sein sollen. Gesucht werden besonders Hartgesottene, deren Aufgabe darin besteht, den "Besuchern", so der Aufruf, "einen riesigen Schrecken" einzujagen.

Dem steht allerdings vorher ein Bewerbungsvorgang im Wege: Andere zu erschrecken will gelernt sein. In dem Online-Bewerbungsbogen steht der Interessierte der Frage gegenüber, ob er Spaß daran habe, "anderen Leuten einen Schauer über den Rücken laufen zu lassen". Dazu muss der potentielle Erschrecker mindestens das 18. Lebensjahr erreicht haben.

Der Castingaufruf kommt beim Publikum gut an. Viele Facebook-Nutzer verlinkten Freunde unter dem Beitrag, der etliche Male geteilt wurde. So mancher spottete bei der Verlinkung: "Du bräuchtest dich gar nicht verkleiden".