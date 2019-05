Stadtfest in Olpe

Olpe. Einen unappetitlichen Zwischenfall haben Besucher des Stadtfestes in Olpe beobachtet: Die Gondel des Riesenrads hielt ein Mann offenbar für die geeignete Stelle, sich zu erleichtern - und das am höchsten Punkt der Fahrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.05.2019

Aus der Gondel eines Riesenrades, die sich gerade an der obersten Stelle befand, hat am Samstag ein 26-Jähriger in Olpe uriniert. Das berichtet die Polizei am Montag. Zeugen hatten den "Freipinkler" gegen 21.50 Uhr beobachtet. Die Beamten schrieben vor Ort eine Anzeige gegen den 26-Jährigen und sprachen einen Platzverweis gegen ihn aus. "Glücklicherweise konnte vor Ort keine Person angetroffen werden, die von dem "Regen der besonderen Art" geschädigt wurde", heißt es in der Mitteilung.