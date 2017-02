Freiheitsstrafen für Bordell-Bande.

21.02.2017 Kleve. Das Landgericht Kleve hat am Dienstag Freiheitsstrafen gegen eine fünfköpfige Bordell-Bande verhängt. Die Angeklagten - ein Mann und vier Frauen - hatten in China 26 Frauen für die Arbeit als Prostituierte in Deutschland angeworben. Laut Gericht entstand durch nicht gezahlte Sozialabgaben und vorenthaltene Steuern ein Schaden von 1,2 Millionen Euro.

Der Drahtzieher der Bande, ein 53 Jahre alter Mann, bekam mit fünf Jahren und neun Monaten die höchste Haftstrafe wegen Einschleusung von Ausländern und weiteren Delikten, darunter Steuerhinterziehung. Die vier Frauen wurden ebenfalls wegen Einschleusung verurteilt: Eine zu drei Jahren und neun Monaten Haft, eine weitere zu zwei Jahren und neun Monaten. Die anderen beiden erhielten Bewährungsstrafen.

Nach Überzeugung des Gerichts hatten die Prostituierten in den China-Clubs einen Umsatz von 2,6 Millionen Euro angeschafft. Der Hauptangeklagte und die Frauen im Alter zwischen 30 und 49 Jahren waren laut Anklage an dem Betrieb von zahlreichen Bordellen beteiligt. Die Etablissement befanden sich unter anderem in Duisburg, Essen und Kranenburg sowie in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen. (dpa)