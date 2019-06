25.06.2019 Dortmund. Noch immer ist das Freibad Stockheide in Dortmund geschlossen. Denn im angrenzenden Hoeschpark sind zahlreiche Bäume mit den Nestern des Eichenprozessionsspinners befallen.

Trotz großer Hitze ist in Dortmund ein Freibad vorerst weiter geschlossen - der Eichenprozessionsspinner mit seinen gefährlichen Härchen vermieste hier am Hitze-Dienstag das Badevergnügen. Das Freibad Stockheide sei zur Zeit gesperrt, weil im angrenzenden Hoeschpark zahlreiche Bäume mit den Nestern der Raupe befallen seien, sagte ein Sprecher der Stadt. In Nordrhein-Westfalen sollte der Dienstag bei Temperaturen von bis zu 37 Grad der heißeste Tag der Woche sein.

Wie lange die Sperrung andauert, war am vorerst unklar. Immer neue Nester würden der Stadt gemeldet, die dann je nach Priorität entfernt würden. „Sobald eine Kita oder eine Schule betroffen ist, hat das natürlich Vorrang“, sagte der Sprecher. „Wer sich abkühlen will, für den gibt es andere Möglichkeiten.“

Die umherfliegenden Brennhaare der Eichenprozessionsspinner sind giftig und können zu Atemnot, Hautreizungen und im schlimmsten Fall zu allergischen Schocks führen. Deswegen waren Park und Freibad bereits Anfang Juni dicht gemacht worden. Nach und nach entfernen Experten nun die Nester. (dpa)