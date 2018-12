Online-Shopping bei Amazon dank Alexa

Blewbury. Er sorgte im Tierheim bereits für Ärger und auch seine neue Besitzerin hält er auf Trapp. Ein Papagei orderte über Alexa, der virtuellen Assistentin von Amazon, immer wieder Nahrungsmittel bei dem Onlineversand.

Von Christina Hesterberg, 19.12.2018

Der Papagei Rocco aus dem englischen Blewbury sorgte für Aufsehen: Er bestellte über Alexa die verschiedensten Dinge auf Amazon, indem er seine Besitzerin nachahmte. Bevor er in sein derzeitiges Zuhause einzog, war Rocco in einem Tierheim untergebracht und sorgte dort ebenfalls für Probleme. Er fluchte ohne Unterlass und musste somit das Tierheim verlassen. Seine Pflegerin nahm sich seiner an und brachte ihn mit nach Hause.

Rocco ist ein Graupapagei, der sonst nur in Zentral- und Westafrika vorkommt und der, laut der Tierschutzseite prowildlife, die Intelligenz eines 5-jährigen Kindes besitzt. Diese Spezies kann Worte fast orginalgetreu wiederholen und nachsprechen - zum Leidwesen seiner Besitzerin. Denn der Papagei schnappte einzelne Wörter auf und lernte dabei unbewusst, wie er die virtuelle Assistentin Alexa bedienen kann.

Mit dem Wort "Alexa" aktivierte der gerissene Papagei den smarten Lautsprecher und orderte laut englischen Medien unter anderem Brokkoli, Rosinen, Wassermelonen, Eiscreme und sogar Glühbirnen oder einen Flugdrachen. Marion Wischnewski, die Besitzerin von Rocco und Mitarbeiterin bei einer Tierschutzorganisation, bemerkte die rege Konversation zwischen dem Vogel und der Maschine und stornierte umgehend die Bestellungen. Das sei auch das Erste, das sie erledige, sobald sie nach Hause komme, schreibt die Dailymail.

Abgesehen vom Online-Shopping nutzte der Unruhestifter Alexa auch zum Abspielen von Musik. Laut Dailymail höre Rocco am liebsten die "Kings of Leon". Das liege daran, dass Wischnewskis Sohn Leon heißt, Rocco den Namen wiederholt und Alexa Songs der Band abspiele. Dann sieht man den grauen Papagei auch tanzen. Bei anderen Interpreten mache er das gewöhnlich nicht.