Streit nach Vordrängeln

An einer Fleischtheke in einem Supermarkt kam es zu Handgreiflichkeiten.

Friedberg. In Hessen sind in einem Supermarkt zwei Frauen und ein Mann an einer Fleischtheke aneinander geraten, nachdem sich eine Frau vorgedrängelt hatte. Aus einem Streit entwickelte sich eine handfeste Prügelei.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.04.2019

Am Mittwochabend sind zwei Frauen in einem Supermarkt in Friedberg aneinandergeraten. Laut Polizeiangaben soll sich eine 32-jährige Kundin an der Fleischtheke vorgedrängelt haben. Daraufhin kam es zu nächst zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einer 35-jährigen Frau.

Der Streit eskalierte und es kam zu einer Prügelei, in die sich auch ein noch unbekannter Mann einmischte. Er soll die 35-Jährige festgehalten haben, während die 32-jährige Frau sie attackierte. Bevor die Polizei eintraf, floh der Mann vom Tatort.