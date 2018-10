Polizeieinsatz in Bad Kreuznach

03.10.2018 Bad Kreuznach. Nach einem handfesten Streit zwischen einem Ehepaar bei einem auswärtigen Abendessen wollte die Frau ihren Mann überfahren. Der Mann sprang zur Seite, die Polizei ermittelt.

Ein Ehestreit in Bad Kreuznach ist in der Nacht zu Mittwoch eskaliert und von der Polizei beendet worden. Eine betrunkene 44-Jährige steuerte ihr Auto durch ein geschlossenes Hoftor, um ihren dahinter stehenden Ehemann anzufahren, wie die Polizei am frühen Mittwochmorgen mitteilte. Der Mann habe sich nur durch einen Sprung zur Seite retten können.

Nach dem gescheiterten Manöver schlug die Frau den Angaben zufolge auf ihren Mann ein. Dieser konnte seine Frau schließlich festhalten und an die Polizei übergeben. Die Beamten ermitteln nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. Ihren Führerschein musste die Frau abgeben, der Mann blieb unverletzt. (dpa)