Post geht viral

Birdsville. Eine Australierin hat mitten in einer der längsten Sandwüste der Welt ihren Ehering verloren. Die Hoffnung, diesen wiederzufinden, gab es eigentlich nicht. Bis plötzlich ein Foto auf Facebook auftaucht.

Von Alexander Hertel, 13.08.2017

Wer etwas in einer der längsten Sandwüsten der Welt verliert, findet es wohl nicht wieder. Daher hatte auch die Australierin Elizabeth Docherty keine Hoffnung mehr, ihren Ehering jemals wiederzusehen, als sie diesen bei einer Reise im Juni an der Sanddüne "Big Red" in der australischen Simpsonwüste verlor. Doch rund einen Monat später rief auf einmal ihre Schwägerin bei ihr an. Diese hatte auf Facebook ein Bild des Ringes gesehen und der jungen Ehefrau direkt Bescheid gesagt.

Doch wie kam ein Bild davon auf Facebook? Der Ring wurde tatsächlich von einem australischen Ehepaar gefunden. Dieses nahm das Schmuckstück mit nach Hause und übergab es der Polizei in Birdsville, was rund 1700 Kilometer entfernt von Kandos, der Heimatstadt der Dochertys, liegt.

Der Sender ABC Western Queensland veröffentlichte schließlich das Polizeifoto des Juwels auf Facebook und schrieb dazu: "Sagen wir mal, es ist wie die Nadel in einer Wüste zu finden". Fast 7000 Mal wurde der Beitrag innerhalb weniger Tage geteilt.

Doch die Nadel, in diesem Fall der Ring, landete tatsächlich an der richtigen Stelle - in der Timeline der Schwägerin. Elizabeth konnte nach dem erfreulichen Anruf ihr Glück kaum fassen. Sie postete sofort ein früheres Foto des Ringes an ihrer Hand unter dem Post.

Ihren Ring zurück bekam sie jedoch nicht sofort zurück. Die Polizei musste erst überprüfen, ob sie wirklich die Besitzerin des Schmuckstücks ist. Elizabeth selbst zeigt sich trotz der Warterei total begeistert. Sie würde am liebsten jeder Person, die den Post auf Facebook geteilt hat, persönlich danken, sagte sie dem Sender ABC.