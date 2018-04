Frau verfolgt Unfallverursacher und überschlägt sich

11.04.2018 Oberhausen. Bei der Verfolgung eines Unfallgegners hat eine 25-jährige Autofahrerin am Dienstag selbst einen Unfall verursacht. Die Frau und ihr 24-Jähriger Beifahrer wurden dabei schwer verletzt. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch war die junge Fahrerin zunächst in einen kleineren Unfall mit leichtem Sachschaden verwickelt, den ein Mann in einem Auto mit französischem Kennzeichen verursacht hatte. Als der Unfallverursacher flüchtete, nahm die 25-Jährige die Verfolgung auf, um sich das Kennzeichen des Autos zu notieren. Bei einem Fahrstreifenwechsel auf der Autobahn verlor sie die Kontrolle über ihr Auto, das sich mehrfach überschlug. Fahrerin und Beifahrer wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nach Zeugen beider Unfälle.