Frau stirbt bei Wohnhausbrand in Soest

28.07.2017 Soest. Beim Brand eines Wohnhauses in Soest ist eine 86 Jahre alte Bewohnerin ums Leben gekommen. Die Leiche sei in der Küche gefunden worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Nach seinen Angaben hatte sich das Feuer am frühen Freitagabend von der Küche aus in dem Haus ausgebreitet. Die Flammen schlugen auf den Flur und den ersten Stock über. Weitere Menschen seien nicht verletzt worden, sagte der Sprecher. Das Haus sei derzeit nicht bewohnbar. Die Feuerwehr war mit 50 Einsatzkräften vor Ort. Angaben zur Schadenshöhe und der Brandursache machte die Polizei zunächst nicht.