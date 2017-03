Unfall in Bad Münstereifel

27.03.2017 Bad Münstereifel. Heute Vormittag schaute nach bisherigen Erkenntnissen eine ältere Dame über die Stadtmauer an der Heisterbacher Straße. Offenbar wurde es ihr dabei schwindelig und sie stürzte über die Mauer sechs Meter in die Tiefe.

Die zunächst noch nicht identifizierte Frau habe daraufhin ihr Gleichgewicht verloren und sei über die Mauer sechs Meter in die Tiefe gestürzt, teilte die Polizei in Euskirchen am Montag mit.

Sie schlug rücklings auf eine Rasenfläche. Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden.

Die Personalien der Dame sind nicht bekannt. Die Polizei ermittelt hinsichtlich der Identität und dem Ablauf des Sturzgeschehens. (dpa/AFP)