Auto geht im See unter

Georgia. In den USA hat eine Frau unfreiwillig ihr Auto im Fluss versenkt. Die Frau hatte sich vor einer Spinne in ihrem Auto so sehr erschrocken, dass sie mit einem Sprung aus dem Auto flüchtete.

Von Philipp Neubauer, 23.05.2019

Am Etowah River im US-Bundesstaat Georgina ist eine Frau aus dem Auto gesprungen, um einer Spinne, die sich auf ihrem Lenkrad niedergelassen hatte, zu entfliehen. Als die Frau gerade rückwärts mit ihrem Van ihr Kajak ins Wasser lassen wollte, sprang einem Bericht des Atlanta Journal Constitution plötzlich eine Spinne auf ihr Lenkrad. Daraufhin sprang die Frau aus dem rollenden Auto, welches daraufhin in den Fluss rollte und auf dem Grund versank.

Das Auto wurde von der Polizei auf der Suche bisher noch nicht gefunden. Welche Spinnenart das Unglück auslöste, ist unbekannt.