Selbstlose Tat

So eine schöne Geschichte kann der Alltag schreiben. Eine unbekannte Frau rettet den Vater-Tochter-Trip

Eine anrührende Geschichte ist auf dem amerikanischen Blog "Love what matters" nachzulesen. Ein verzweifelter Vater sollte am Flughafen ein Ticket für seine gerade zweijährigen Tochter nachlösen, dass er sich aber nicht leisten konnte. Spontan sprang eine hilfsbereite Dame vom Check-In-Schalter nebenan ein.

Von Karsten Lettau, 16.03.2017

Wer im Netz Nachrichten zu Gewalt und Verbrechen, zu Promi-Klatsch oder politischen Gegnern die aufeinander einhacken sucht, der wird schnell fündig, solche Geschichten gibt es mehr als genug und aus kommerzieller Sicht funktionieren sie auch immer gut. Die Macher von "Love what matters" wollten dem etwas entgegensetzen.

Der Blog entstand nach eigenem Bekunden aus einer einfachen Annahme: Es gibt bestimmt Millionen guter Menschen, die stattdessen lieber diejenigen Momente zelebrieren möchten, auf die es im Leben wirklich ankommt. Diesen Menschen möchten die Macher mit ihren gesammelten Alltagsgeschichten, in denen statt Hass, Gewalt und Neid die schönen Dinge des menschlichen Miteinanders im Vordergrund stehen, Inspiration bieten. Nach dem Motto "Nächstenliebe ist überall".

Ein schönes Beispiel ist das folgende:

Als ein junger Vater mit seiner Tochter am Flughafen einchecken will, erlebt er eine böse Überraschung. Die Tochter, die er vorher immer kostenlos mit in den Flieger nehmen konnte, war kurz vor Reiseantritt zwei Jahre alt geworden. Damit braucht sie aber, nach den Regularien der Fluglinie, nun ein eigenes Ticket.

Völlig überfordert erklärt er der Dame am Schalter, dass er weder das Geld hat, jetzt noch den Flug umzubuchen, noch kurzfristig ein Ticket für seine Tochter nachzulösen, das 749 Dollar gekostet hätte.

Er spricht eine Weile mit der Dame am Schalter, führt noch einige Telefonate, schließlich drückt er verzweifelt seine Kleine Tochter an sich.

Eine Frau aus der Warteschlange verfolgt die ganze Situation, spricht dann kurz mit dem Vater und wendet sich anschließend an die Frau hinter dem Schalter. Sie zückt ihre Kreditkarte und erklärt kurzerhand, sie würde gerne das Ticket für das kleine Mädchen bezahlen.

Die Mitarbeiterin fragt die Frau, ob ihr klar sei, was das Ticket kostet. Darauf antwortet diese nur "Das ist in Ordnung". Der Vater kann es nicht glauben, umarmt die Dame voller Rührung und fragt immer wieder nach ihrem Namen, damit er ihr das Geld zurück zahlen kann. Doch sie sagt nur "Machen Sie sich keine Gedanken" und geht dann zurück zu ihrem eigenen Check-in.

Die Betreiber des Blogs sagen, dass sie sich die Echtheit dieser Berichte von verschiedenen Augenzeugen und auch von der großzügigen Dame selber haben bestätigen lassen. Mittlerweile wurde sie im Netz bereits über 40.000 mal geteilt und über 200.000 mal geliked.

Anscheinend gibt es tatsächlich ein großes Bedürfnis nach Geschichten, in denen die Menschen einfach ohne Hintergedanke nett zueinander sind. Und nach Inspiration.