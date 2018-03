Tweet geht viral

NEW YORK. Es klingt unglaublich, doch das Internet macht es möglich. Über zwei Millionen Menschen schauten einer jungen Frau bereits dabei zu, wie sie in einem vermeintlich leeren U-Bahn-Waggon anfängt zu singen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.03.2018

Einen U-Bahn-Waggon nur für sich selbst. Was sich der ein oder andere Pendler im morgendlichen Berufsverkehr wohl regelmäßig wünscht, erlebte eine junge Frau namens Stevie. Die Frau, laut Daily Mail ist sie 31 Jahre alt und gerade auf dem Heimweg von einer Comedy-Show in New York, setzte sich allerdings nicht bloß auf einen der freien Sitze. Vielmehr fing sie an zu singen - voller Inbrunst und frei nach dem Motto "singe, als ob dich niemand hört".

Frei übersetzt: "Niemand ist hier mit mir im Zug. Nur ich und ich - niemand sitzt hier." Ihr spontane Gesangseinlage filmte Stevie - die Aufnahme veröffentlichte am Montag Nutzer Adam Broud auf Twitter. "Bitte schaut euch dieses wunderbare Video meine Freundin Stevie an", schrieb er. Das taten bis zum Dienstagmorgen bereits mehr als zwei Millionen Klicks. Was die Zuschauer auch sehen: Ganz so allein wie sie dachte, war Stevie nicht. Kurz vor Ende des gut einminütigen Clips realisiert die Frau, dass ein weiterer Fahrgast im Waggon sitzt.

Dem Hype im Netz tut das keinen Abbruch - vermutlich eher im Gegenteil. Und so fährt Stevie - obwohl längst angekommen - wohl noch die ein oder andere Fahrt in ihrem Waggon.