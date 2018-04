BONN. Mächtig sauer war eine Ikea-Kundin, als sie einen gerade gekauften Klodeckel zu Hause auspackte. Er war nicht weiß, wie eigentlich gekauft, sondern blau - dachte jedenfalls die Kundin. Ihre Tochter erzählte die ganze Geschichte nun auf Twitter.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.04.2018

Als Marie Stand aus dem britischen St. Neots bei Cambridge nach erfolgreichem Einkauf bei Ikea ihre erstandene Ware zu Hause auspackte, lagen ihre Nerven blank. Die 48-Jährige hatte in dem schwedischen Möbelhaus einen weißen Klodeckel gekauft, der - in den eigenen vier Wänden angekommen - plötzlich blau war. Zu allem Übel hatte sie die Rechnung schon weggeworfen.

Doch war der Deckel wirklich blau? Ans Licht kam der vermeintliche Fehlkauf durch Maries Tochter Amber, die die ganze Geschichte um den 40 Pfund teuren Klodeckel auf Twitter postete. "Meine Mutter ist ausgeflippt", schreibt sie dort.

So Mum bought a £40 toilet seat from ikea, gets home and starts freaking out because it’s bright blue and she’s chucked away the receipt.. after about 30 mins of accepting it she’s finally got her head around the idea of having a blue toilet, until I come and read the label pic.twitter.com/50OXqJo4wN