Frau rast mit nicht angeschnallten Kindern durch Stadt

27.07.2017 Gelsenkirchen. Doppel so schnell wie erlaubt und die Kinder nicht angeschnallt: Eine 21 Jahre alte Fahranfängerin ist in Gelsenkirchen mit 106 anstatt erlaubter 50 Stundenkilometer geblitzt worden. In ihrem Wagen saßen zwei Kinder - ohne Gurt und Kindersitz. Ohne die Sitze durfte sie nach der Kontrolle am Mittwochabend nicht weiterfahren. Sie habe nun ein Bußgeld in Höhe von 280 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein zweimonatiges Fahrverbot zu erwarten, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Ihren Führerschein hatte sie erst vor vier Monaten bekommen. Die Fahrerlaubnisbehörde muss nun entscheiden, ob die Frau zu einer Nachschulung muss.