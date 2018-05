02.05.2018 Münster. Fast dreimal so schnell wie erlaubt: Mit Tempo 87 ist eine Autofahrerin in einer 30er-Zone in Münster erwischt worden. Die 57-Jährige sei der Polizei bei einer Geschwindigkeitskontrolle ins Netz gegangen, teilten die Beamten am Mittwoch mit. Der Frau drohen nach der Raserei am Montag 280 Euro Bußgeld, ein zweimonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte im Flensburger Strafregister.