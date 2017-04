Frau rammt Baum in Kreisverkehr: Schwer verletzt

08.04.2017 Gütersloh. Eine 50 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Unfall in Rheda-Wiedenbrück (Gütersloh) schwer verletzt worden. Die Frau sei am Freitagabend auf die Mittelinsel eines Kreisverkehrs gefahren und dort mit einem Baum zusammengestoßen, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Rettungskräfte brachten die Frau mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf knapp 4000 Euro.