Frau niedergestochen: Ex-Mann wegen Mordversuchs in U-Haft

29.11.2017 Lage. Nach der Messerattacke auf eine 43-Jährige in Lage (Kreis Lippe) ist gegen den 51 Jahre alten Ex-Mann Haftbefehl wegen Mordversuchs erlassen worden. Hintergrund für die Tat seien langjährige Streitigkeiten der beiden, sagte Oberstaatsanwalt Christopher Imig am Mittwoch zum Tatmotiv. Der Mann soll seiner Ex-Frau am Montagnachmittag aufgelauert und mehrmals auf sie eingestochen haben. Die 43-Jährige sei mittlerweile außer Lebensgefahr, sagte Imig.

Erst am Samstag sei die Polizei gerufen worden, weil der 51-Jährige die Frau mit dem Stil einer Axt attackiert haben soll. Die Beamten hätten den Mann wegen des Vorfalls dann am Montag noch einmal aufgesucht und ihm mögliche Konsequenzen aufgezeigt, erklärte Imig. Stunden später sei es dann zu der Messerattacke gekommen. Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen kurz nach dem Angriff in dessen Wohnung fest. Das frühere Paar hat mehrere Kinder zusammen. (dpa)