Frau niedergeschossen: Haftbefehl wegen versuchten Mordes

25.04.2017 Mönchengladbach. Nach Schüssen auf eine Frau in Mönchengladbach ist gegen ihren Ex-Partner Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen worden. Der 38-Jährige soll am Montag mehrfach auf die 32-Jährige gefeuert haben, teilten die Ermittler am Dienstag weiter mit. Drei Kugeln trafen die Frau in den Oberkörper und eine ins Bein. Sie habe mehrere Stunden lang operiert werden müssen, sei am Dienstag aber nicht in Lebensgefahr gewesen.

Den Ermittlungen zufolge hatte der Mann sich nach den Schüssen auf die Frau am Montag selbst ins Bein geschossen. Die 32-Jährige hatte ihren Ex-Freund an dessen Adresse besucht. Auf einem Garagenhof seien dann die Schüsse gefallen. Die Ermittler gehen von einer Beziehungstat aus. Das Opfer hatte noch selbst den Polizei-Notruf gewählt. Sie konnte noch nicht vernommen werden. Der Beschuldigte schweige zu den Vorwürfen. (dpa)