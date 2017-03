Kontrolle in Ostfriesland

06.03.2017 Moormerland. Bei einer Verkehrskontrolle in Ostfriesland wurde am Sonntagnachmittag eine 59-Jährige gestoppt. Die Frau war mit fünf Promille unterwegs.

Mit lebensgefährlichen fünf Promille Alkohol im Blut ist eine Autofahrerin in Ostfriesland von der Polizei gestoppt worden. Wie die Beamten am Montag mitteilten, geriet die 59-Jährige am Sonntagnachmittag in der Nähe von Leer in eine Verkehrskontrolle.

Beim Pusten sei „eine absolute Fahruntüchtigkeit“ festgestellt worden. Darauf hätten die Polizisten bei der Frau aus Offenbach auch eine Blutprobe veranlasst, berichtete die Polizeisprecherin. Ein Strafverfahren läuft. (dpa)