Frau in Gelsenkirchen getötet: Tatverdächtiger festgenommen

06.08.2017 Gelsenkirchen. Nach dem gewaltsamen Tod einer 26 Jahre alten Frau in Gelsenkirchen ist ein Tatverdächtiger geschnappt worden. Er sei am Samstag in Barcelona festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Essen am Sonntagabend mit. Genaue Angaben wollten die Ermittler an diesem Montag machen. Unter Tatverdacht stand der Freund des Opfers. Nach dem 35-Jährigen hatte die Polizei gefahndet. Die Leiche der jungen Frau wurde am vergangenen Montagabend in deren Wohnung gefunden.