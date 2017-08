Frau in Gelsenkirchen getötet: Freund unter Tatverdacht

01.08.2017 Gelsenkirchen. Eine 26 Jahre alte Frau ist in Gelsenkirchen Opfer einer Gewalttat geworden. Unter Tatverdacht steht nach Angaben der Polizei der Freund des Opfers. Angehörigen hatten am Montagabend die Leiche der Frau in deren Wohnung gefunden. Die Obduktion habe ergeben, dass die 26-Jährige schwere Kopfverletzungen erlitten habe. Jetzt werde nach dem Freund gesucht. Er sei dringend tatverdächtig, teilte die Polizei am Dienstag mit.