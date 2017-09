Frau in Asylunterkunft vergewaltigt: Tatverdächtiger frei

06.09.2017 Haltern. In einer Asylunterkunft soll eine Frau am vergangenen Wochenende in Haltern von mehreren Männern vergewaltigt worden sein. Ein tatverdächtiger 22-Jähriger sei inzwischen wieder auf freiem Fuß, sagte eine Sprecherin der Polizei Recklinghausen am Mittwoch. Der afrikanischstämmige Zuwanderer sei aber weiter verdächtig, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Die Polizei geht nun weiteren Hinweisen nach, die Ermittlungen zu den anderen Männern dauern den Angaben zufolge an. Weitere Details nannte die Sprecherin zunächst nicht.

Die 40-jährige Deutsche hatte nach eigenen Angaben in der Nacht zum Samstag in einer Gaststätte in der Halterner Innenstadt einen Mann kennengelernt. Sie habe ihn anschließend in die etwa zehn Gehminuten entfernte Unterkunft begleitet. "Dort wurde sie von mehreren Männern bedrängt und musste schwerwiegende sexuelle Handlungen über sich ergehen lassen", hieß es bei der Polizei. Bei dem tatverdächtigen 22-Jährigen soll es sich den Angaben zufolge nicht um den Begleiter handeln. Am Sonntag hatte die Frau Anzeige erstattet. (dpa)