Frau in Aachen getötet: Lebensgefährte in Untersuchungshaft

05.12.2017 Aachen. Nach dem gewaltsamen Tod einer 34 Jahre alten Frau in Aachen sitzt ihr Lebensgefährte in Untersuchungshaft. Ein Richter habe Haftbefehl wegen Mordes erlassen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Aachen am Dienstag. Der Mann stehe im dringende Verdacht seine Partnerin am vergangenen Wochenende in der gemeinsamen Wohnung getötet zu haben. Einzelheiten nannte die Sprecherin nicht. Über die Festnahme hatten zunächst die "Aachener Zeitung" und die "Aachener Nachrichten" berichtet.