Frau im Schlosspark gewürgt: Haftbefehl gegen Ex-Freund

06.04.2017 Düsseldorf. Am helllichten Tag wird eine junge Frau in Düsseldorf in einem beliebten Park fast getötet. Die Ermittler stoßen bald auf einen Verdächtigen: den Ex-Freund des Opfers. Der 30-Jährige wird nun mit Haftbefehl gesucht.

Auf der Suche nach dem Würger aus dem Schlosspark Benrath in Düsseldorf hat die Polizei einen dringend Tatverdächtigen ermittelt. Der gesuchte 30-Jährige sei der Ex-Freund des Opfers und auf der Flucht, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Gegen den Mann wurde ein Haftbefehl erlassen. Ihm wird versuchter Totschlag vorgeworfen.

Bei dem Überfall war die 24-Jährige so sehr gewürgt worden, dass sie danach zeitweise in Lebensgefahr schwebte. Die Polizei hatte eine Großfahndung ausgelöst, nachdem eine Passantin den Angriff in dem beliebten Park gesehen und gemeldet hatte.

Das Opfer werde weiter im Krankenhaus behandelt, sei aber außer Lebensgefahr, sagte eine Polizeisprecherin. Dutzende Streifenwagen waren in den Stadtteil geeilt, um den Täter zu suchen. Die Mordkommission war bei ihren Ermittlungen auf den 30-Jährigen gestoßen. (dpa)