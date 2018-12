Angriff in Bendorf

Bendorf. Am Samstag ist ein Mann in seiner Wohnung in Bendorf mit einem Messer angegriffen worden. Seine Lebensgefährtin steht unter Tatverdacht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.12.2018

In Bendorf ist am Samstag ein Mann bei einem Messerangriff verletzt worden. Nach Angabe der Polizei steht die Lebensgefährtin des Mannes unter Verdacht. Sie soll den Mann mit einem Messer in den Oberkörper gestochen haben.

Die Polizei konnte die verdächtige Lebensgefährtin noch vor Ort in der Wohnung festnehmen. Der Lebensgefährte wurde in ein Krankenhaus gebracht, er wurde bei dem Messerangriff nicht lebensgefährlich verletzt. Die Polizei hat weitere Ermittlungen übernommen.