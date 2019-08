13.08.2019 BERLIN. Eine falsche Polizistin hat in Berlin immer wieder die echte Polizei beschäftigt. Gegen die Frau, die angab Streife gelaufen zu sein und mit echten Polizisten unterwegs gewesen zu sein, wird ermittelt.

Eine falsche Polizistin hat in Berlin immer wieder die echte Polizei beschäftigt. Nach eigenen Angaben nahm die Frau in einer weitgehend echten Uniform an tatsächlichen Polizeieinsätzen teil. In Berliner Zeitungen behauptete sie, „Streife“ gelaufen und mit echten Polizisten unterwegs gewesen zu sein.

Die Frau fiel mehrfach auf und wurde auch verurteilt. Trotzdem machte sie weiter. Zuletzt wurde die 22-jährige von Zivilpolizisten am 1. August festgenommen. Derzeit wird laut Polizei wegen Amtsanmaßung, Verstoßes gegen das Waffengesetz und Drogenbesitzes ermittelt. Zuletzt kündigte die Frau in Medien an, sie werde künftig nicht mehr als falsche Polizistin durch Berlin laufen oder fahren. (dpa)