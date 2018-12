Polizei in Ludwigshafen hilft

In Ludwigshafen hat eine Frau stundenlang nach ihrem Auto gesucht.

06.12.2018 Ludwigshafen. Die Polizei in Ludwigshafen musste am Mittwoch einer verzweifelten 21-Jährigen helfen. Die Frau hatte nach einem ausgiebigen Weihnachts-Shopping ihr Auto nicht mehr wiedergefunden.

Eine junge Frau hat nach einem ausgedehnten Weihnachts-Shopping ihr Auto nicht mehr gefunden. Stundenlang suchte die 21-Jährige am Mittwoch in Ludwigshafen die Ebenen des Parkhauses ab - bis sie glaubte, ihr Wagen sei gestohlen worden.

Die zu Hilfe gerufene Polizei fand das Auto jedoch rasch, wie die Behörde am Donnerstag in Ludwigshafen mitteilte. Denn die Geschäfte hatten inzwischen geschlossen, und der Wagen stand daher einsam und verlassen in dem Parkhaus des Einkaufszentrums. (dpa)