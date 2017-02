Frau erwürgt: Urteil im Mordprozess erwartet

10.02.2017 Bochum. Der Angeklagte hatte sein Handy in der Wohnung des Opfers vergessen. So kamen ihm die Ermittler auf die Spur. Der gewaltsame Tod einer 38-Jährigen in Herne scheint aufgeklärt. Jetzt steht das Urteil an. Der Tod einer anderen Frau konnte dagegen nicht aufgehellt werden.

Im Mordprozess gegen einen Markthändler aus Gelsenkirchen soll heute das Urteil gesprochen werden. Der 36-jährige Angeklagte hat gestanden, im vergangenen Sommer in Herne eine Frau sexuell bedrängt und anschließend erwürgt zu haben. Die Leiche war erst acht Tage nach der Tat in einem Herner Park gefunden worden. Der Angeklagte hatte sie unter Büschen verscharrt. Die Staatsanwaltschaft hat lebenslange Haft beantragt.

Fast zeitgleich war damals eine weitere Frauenleiche in Herne gefunden worden. Auch in diesem Fall war gegen den Angeklagten ermittelt worden. Mit dieser Tat konnte er jedoch nicht in Verbindung gebracht werden. (dpa)