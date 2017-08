Frau erstochen: Prozessauftakt in Duisburg

22.08.2017 Duisburg. Ein psychisch kranker Mann sticht plötzlich auf eine ihm völlig unbekannt Frau ein. Sie stirbt. Jetzt steht er vor Gericht.

Nach einer tödlichen Messerattacke auf offener Straße muss sich ein psychisch kranker Mann ab heute vor dem Duisburger Schwurgericht verantworten. Der 38-Jährige soll am 24. Februar eine 61-jährige Frau attackiert und erstochen haben. Die Rechtsmediziner zählten 23 Stichverletzungen - im Oberkörper und im Kopf. Für die 61-Jährige kam damals jede Hilfe zu spät, sie starb noch am Tatort. Vor Gericht muss nun geprüft werden, ob der 38-jährige, der unter paranoider Schizophrenie leiden soll, auf unbestimmte Zeit in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden muss. Er gilt als schuldunfähig. (dpa)