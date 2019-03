Vorfall in Hamburg

06.03.2019 Hamburg. Eine 34-Jährige hat in einem Schnitzel-Restaurant in Hamburg ihr Baby zur Welt gebracht. Die Entbindung dauerte nur wenige Minuten.

Eine 34-Jährige hat in einem Schnitzel-Restaurant in Hamburg ihr Baby zur Welt gebracht. Die hochschwangere Frau war mit ihrer Familie in dem Restaurant essen, als plötzlich die Wehen einsetzten, wie die Feuerwehr am Mittwoch bestätigte. Nur rund 20 Minuten später war Tochter Matilda geboren. Zuvor hatten „Bild“-Zeitung und „Hamburger Morgenpost“ über die außergewöhnliche Entbindung berichtet.

Laut „Bild“ hatte die 34-jährige Erzieherin gerade ihr Schnitzel mit Pilzsauce aufgegessen, als sie zur Toilette musste. „Kaum waren wir auf der Toilette angekommen, ist die Fruchtblase geplatzt. Keine drei Sekunden später guckte auch schon das Köpfchen von meiner Kleinen raus“, sagte die stolze Mutter der „Bild“.

Alle im Lokal waren den Berichten zufolge aufgeregt. „Auch meine Schwester war völlig neben sich. Die Einzige, die ruhig geblieben ist, war ich“, sagte die 34-Jährige der „Hamburger Morgenpost“. „Ein ereignisreicher Tag für alle“, ergänzte sie. Und: Baby Matilda ist gesund und munter. (dpa)