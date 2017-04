Frau auf offener Straße getötet: Mordprozess beginnt

07.04.2017 Dortmund. Fünf Monate nach einem tödlichen Trennungsstreit in Dortmund beginnt der Prozess. Der Angeklagte soll auf offener Straße zugestochen haben. Die junge Mutter starb wenig später in der Klinik.

Ein 34-jähriger Mann aus Dortmund muss sich ab heute (09.15 Uhr) wegen Mordes an seiner Ehefrau vor dem Dortmunder Schwurgericht verantworten. Laut Staatsanwaltschaft hat der Angeklagte die 26-Jährige am 12. November 2016 auf offener Straße in Dortmund niedergestochen. Die Frau war kurz darauf im Krankenhaus während einer Notoperation verblutet. Hintergrund der Tat soll ein Trennungsstreit gewesen sein. Laut Anklage drohte der 34-Jährige am Tattag damit, der gemeinsamen erst zwei Monate alten Tochter etwas anzutun, wenn seine Frau ihn nicht mit in ihre neue Wohnung nehmen würde. Als diese daraufhin um Hilfe rief, soll er zugestochen haben. (dpa)