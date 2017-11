29.11.2017 Berlin. Wenn sich jemand "Berliner Urgestein" auf die Visitenkarte drucken könnte, dann Frank Zander. Der Fernsehstar der 70er und 80er Jahre wirbt jetzt bei allen Männern, zur Vorsorge-Untersuchung zum Arzt zu gehen - aus gutem Grund.

Der Sänger Frank Zander ("Ich trink auf dein Wohl, Marie") hat sich einer Operation unterziehen müssen. "Bei mir wurde Prostata-Krebs entdeckt", sagte er der "Bild"-Zeitung (Mittwoch).

Vorige Woche wurde Zander dem Bericht zufolge operiert, der Tumor entfernt. "Der Krebs hat nicht gestreut, es ist alles in Ordnung", so der 75-Jährige.

Vier Tage nach der Entlassung aus dem Krankenhaus zeichnete Zander am Dienstag für den RBB seine Silvestershow "Das Allerbeste zum Schluss" auf. Den Dreh habe er professionell durchgezogen, berichtete die Zeitung. "Wenn ich zu Hause in der Jogginghose auf der Couch sitze, ist das schlimmer", zitierte "Bild" Zander.

Die Operation habe er "wie Mandeln rausnehmen" empfunden. "Ich kann keine Kinder mehr machen, sonst ist alles ganz normal." Auch Radfahren dürfe er in drei Monaten schon wieder. Über seine Erkrankung und die Operation spreche er öffentlich, weil er "eine gewisse Vorbild-Wirkung" habe, so der Sänger. Er sage ganz klar allen Männern: "Geht zum Arzt, macht die Vorsorge-Untersuchung! Seid nicht so feige." (dpa)