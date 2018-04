Frühlingsblumen und Kerzen am Tatort von Münsters Amokfahrt

08.04.2018 Münster. Am Tag nach der Amokfahrt in Münster haben zahlreiche Menschen Blumen und Kerzen vor dem "Kiepenkerl"-Denkmal direkt am abgesperrten Tatort in der Innenstadt abgelegt. Mit brennenden Kerzen, Tulpen und anderen Frühlingsblumen verliehen sie ihrem Mitgefühl für die Opfer und ihrer Trauer Ausdruck. Viele zündeten Kerzen an oder verharrten nachdenklich an dem inzwischen aufgeräumten Platz, an dem am Vortag ein Mann mit einem Kleinwagen in eine Menschenmenge gerast war.

Mit Tränen in den Augen berichtete eine Touristin aus Luxemburg, kurz vor dem Vorfall an der gut gefüllten Terrasse der beiden Lokale vorbeigegangen zu sein. "Wenig später hörte ich diesen Lärm, dann Schreie. Ich habe einen Schutzengel gehabt. Aber was ist mit all den anderen? Das geht mir sehr nah."

Bei der Amokfahrt waren insgesamt drei Menschen ums Leben gekommen, darunter auch der Fahrer, der sich nach der Tat erschoss. Rund 20 wurden verletzt, drei Verletzte schweben weiter in Lebensgefahr. (dpa)