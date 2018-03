Forscher entwickeln neuartiges, fahrerloses Auto

08.03.2018 Aachen. Noch sind fahrerlose Autos Zukunftsmusik. In Aachen startet ein Forschungsprojekt, das zeigen soll, wie und dass das funktionieren kann.

Ein Lieferfahrzeug, das Pakete ausliefert, Taxi ohne Fahrer, ein Auto, das von der Familie zum Supermarkt geschickt wird - ein Konsortium aus Wissenschaft und Industrie will ein völlig neuartiges fahrerloses und elektrisches Fahrzeug entwickeln. Das Projekt, an dem sechs deutsche Universitäten arbeiten, startet heute an der RWTH Aachen. Die Partner wollen nicht wie üblich ein bestehendes Fahrzeug weiterentwickeln, sondern mit den neuesten Ergebnissen zum automatisierten Fahren völlig neuartige Autos bauen. Und sie wollen zeigen, dass es sicher ist. Von dem Projektvolumen von über 23 Millionen Euro übernimmt das Bundesforschungsministerium über 90 Prozent. (dpa)