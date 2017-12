Formfehler: gewaltbereiter Fan ist Führerschein nicht los

12.12.2017 Düsseldorf. Einem wegen Gewaltdelikten polizeibekannten Fußballfan kann der Führerschein entzogen werden. Allerdings klagte ein Ultra aus Oberhausen am Dienstag vor dem Verwaltungsgericht in Düsseldorf erfolgreich gegen den Entzug, weil die Kommunen einen Formfehler machte. "In der Sache hält das Gericht das Vorgehen der Stadt Oberhausen für richtig", sagte ein Gerichtssprecher. Deren Vertreter machten klar, dass sie umgehend einen neuen Anlauf zum Führerscheinentzug starten werden.

Der Kläger, ein Mitglied der Ultras von Rot-Weiß-Oberhausen, hatte trotz Aufforderung der Stadt keine Medizinisch-Psychologische Untersuchung absolviert. Nach einer Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung und weiteren Vorfällen hatte die Stadt dies verlangt. "Wir werden auf jeden Fall eine neue Aufforderung schicken", sagte die Vertreterin der Stadt Oberhausen. (dpa)