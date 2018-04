Unglück bei Algier

11.04.2018 Algier. In der Nähe der Hauptstadt Algier ist in Algerien ein Flugzeug abgestürzt. Eine genaue Zahl der Opfer war zunächst nicht bekannt.

Ein algerisches Transportflugzeug mit rund hundert Soldaten an Bord ist nach Angaben aus Militärkreisen in Algerien abgestürzt. Wie die amtliche Nachrichtenagentur APS meldete, ereignete sich das Unglück am Mittwoch kurz nach dem Start von einem Luftwaffenstützpunkt nahe der Hauptstadt Algier. Demnach handelte es sich bei der Maschine um eine Iljuschin II-76, die etwa 120 Passagiere an Bord nehmen kann. Eine genaue Zahl der Opfer war zunächst nicht bekannt. (afp)