Kranke Passagiere

06.09.2018 New York. Die fast 13 Stunden an Bord eines Fluges von Dubai nach New York dürften für die mehr als 500 Passagiere wenig angenehm gewesen sein: 19 kamen krank an, das Flugzeug musste nach der Ankunft zeitweise unter Quarantäne gestellt werden. Die Ursache blieb zunächst unklar.

Ein aus Dubai kommendes Emirates-Flugzeug ist wegen mehrerer kranker Passagiere am New Yorker Flughafen zeitweise unter Quarantäne gestellt worden.

Die 521 Menschen an Bord wurden nach der Ankunft zunächst wegen eines möglichen Grippe-Ausbruchs untersucht, teilte Bürgermeister Bill de Blasios Sprecher Eric Phillips am Mittwoch (Ortszeit) auf Twitter mit.

19 hätten sich wirklich als krank herausgestellt, 10 davon, darunter sieben Crew-Mitglieder, wurden in ein Krankenhaus gebracht. Alle anderen hätten die Maschine und den Flughafen verlassen können, bestätigte Emirates via Kurznachrichtendienst Twitter. Die Fluggesellschaft entschuldigte sich bei ihren Gästen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

Woran die Menschen genau erkrankten, werde noch untersucht, hieß es. Erste Erkenntnisse deuteten auf Grippe hin, mit Symptomen wie Fieber, Halsschmerzen, Kopfschmerzen und Husten. Medienberichten zufolge standen Feuerwehr, Krankenwagen, Polizei und Beamte des Heimatschutzministeriums am Flughafen John F. Kennedy bereit, um die Passagiere zu empfangen. (dpa)