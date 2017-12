Flughafen wegen Schnee vorübergehend geschlossen

10.12.2017 Düsseldorf. Nach ersten heftigen Schneefällen am Samstag legte der Winter in NRW am Sonntag nochmals nach. Die Bahn hatte massive Probleme mit der Technik und am Flughafen Düsseldorf ging zwischendurch nichts mehr.

Nach heftigen Schneefällen in Nordrhein-Westfalen hat der Flughafen Düsseldorf den Flugbetrieb zwischenzeitlich eingestellt. Nach Angaben eines Sprechers wurden am Sonntagmittag um kurz nach 12 Uhr erste Flüge gestrichen. Gegen 16 Uhr landete die erste Maschine wieder.

Am Flughafen Köln/Bonn kam es am Sonntag zu einzelnen Flugausfällen. "Wir mussten zehn Flüge absagen. Es gibt Verspätungen und wir haben Landungen von anderen Flughäfen wie Düsseldorf übernommen. Ansonsten läuft der Betrieb", sagte eine Sprecherin am Nachmittag.

Auch die Bahn kämpfte am Sonntag mit Eis und Schnee. In ganz Nordrhein-Westfalen gab es Verspätungen, Umleitungen und Ausfälle. Im Fernverkehr mussten Züge wegen Störungen an den Weichen umgeleitet werden. So ging über Stunden rund um Wuppertal nicht viel. Die Bahn in NRW riet über Twitter, Reisen mit der Bahn ganz zu verschieben, weil der Schienenersatzverkehr wegen der winterlichen Straßenverhältnisse ebenfalls ausfiel. Auch der Bahnhof in Münster war betroffen. In anderen Landesteilen gab es Probleme mit S-Bahnen und Regionalzügen. (dpa)