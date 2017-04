Flughafen Düsseldorf übt für den Ernstfall

01.04.2017 Düsseldorf. Großübung am Düsseldorfer Flughafen: Rund 350 Beschäftigte des Airports und von Feuerwehr, Polizei, Flughafenseelsorge, Sicherheitskräften und anderen Organisationen haben am Samstag in einer groß angelegten Flugunfallübung für den Ernstfall geprobt. Simuliert worden sei eine missglückte Landung, bei der das Flugzeug stark beschädigt wurde, sagte ein Flughafensprecher. Dabei wurde unter anderem die Bergung von Passagieren und die Betreuung der Angehörigen geübt.

Ziel der Übung sei es gewesen, Mitarbeiter auf Notfälle vorzubereiten und die Funktion des Gefahrenabwehrplans zu überprüfen. Der Flughafen hatte die aufwendige Übung zuvor monatelang vorbereitet. Jeder Flughafen ist verpflichtet, regelmäßig Notfallübungen durchzuführen. (dpa)