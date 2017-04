Rauswurf aus United Airlines Maschine

Washington. Die United-Airlines-Maschine war völlig überbucht. Zweiter Skandal für US-Gesellschaft nach dem Leggings-Fall

Von Dirk Hautkapp, 11.04.2017

Nach dem brutalen Rauswurf eines Passagiers aus einer überbuchten Maschine in Chicago befindet sich der Ruf von United Airlines im freien Fall. Im Internet kursieren wütende Boykottaufrufe gegen die US-Fluggesellschaft. Konzern-Chef Oscar Munoz wird zum Rücktritt aufgefordert. Politiker in Washington rufen nach einer Kongressanhörung.

Millionen Menschen weltweit, vor allem in China, machen in sozialen Medien ihrem Unmut darüber Luft, wie Sicherheitskräfte am Sonntag mit dem 69-jährigen David Dao aus Kentucky auf Flug 3411 umsprangen. Weil er sich weigerte, seinen Sitz aufzugeben, schleiften sie den blutenden und schreienden Arzt mit asiatischen Wurzeln wie ein Stück Vieh aus der Maschine. Das belegen Handy-Videos anderer Passagiere, die sich über die rabiaten Methoden entsetzt zeigten: „Oh mein Gott, schaut, was ihr ihm antut.“ George Hobica, Chef des Reisedienstes „Airfarewatchdog“, bilanziert drastisch: „Dieses PR-Desaster ist schlimmer, als wenn United einen echten Absturz hätte.“

Dabei war der Auslöser profan. Viele US-Fluggesellschaften überbuchen ihre Maschinen standardmäßig. Weil sie aus Erfahrung davon ausgehen, dass nicht alle Passagiere, die ein Ticket gekauft haben, am Ende auch erscheinen.

Stellt sich beim Einchecken das Problem dar, geht das Feilschen los. Gegen Gutscheine, manchmal mit Hotelübernachtung, und Einmalzahlungen werden Passagiere gebeten, auf ihr Ticket zu verzichten und auf einen späteren Flug umzubuchen. Rund 475 000 Mal geschah das in den USA in 2016.

In über 90 Prozent der Fälle, sagt das Verkehrsministerium in Washington, wurde das Problem auf Freiwilligkeit gelöst. Und weil die Airlines (Siehe Kleingedrucktes in der Buchung) das Recht haben, Passagiere ohne Angaben von Gründen in letzter Minute ausbooten, werden am Ende auch die Widerspenstigen „gezähmt“ - mit höheren Entschädigungsbeträgen bis zu 1350 Dollar. Im Fall von David Dao, der für eine andere United-Crew weichen sollte, seien 1000 Dollar angeboten worden, erklärte die Fluglinie.

Aber der kleine Mann mit Brille, der angeblich durch eine zufällige Computer-Stichprobe ausgewählt worden sein soll, wollte nicht. Er sei Arzt und müsse an seinem Zielort Louisville Patienten betreuen, erklärte er dem Flugpersonal. United rief nach Sicherheitskräften. Die fackelten nicht lang.

Verhalten löst Kopfschütteln aus

Drei Männer rissen den Mediziner aus seinem Sitz, knallten ihn mit dem Kopf vor eine Sitzlehne und zogen ihn über den Boden aus der Maschine. Er kam kurze Zeit später sichtlich verwirrt und aus dem Mund blutend noch einmal zurück, bevor er laut „Chicago Tribune“ zusammenbrach und abtransportiert worden sein soll. Ein Security-Guard ist vom Dienst suspendiert. Sein Verhalten sei nicht professionell gewesen, teilte die Flughafenbehörde in Chicago mit.

Gleiches werfen Millionen Internet-Nutzer, vor allem in China, wo man rassistische Motive hinter dem Zwischenfall vermutet, mit beißendem Spott auch United-Chef Oscar Munoz vor. Der frühere Eisenbahn-Manager hatte sich nur halbherzig für die „Umquartierung“ des Fluggastes entschuldigt und die Art und Weise des Rausschmisses als „etablierte Praktik“ bezeichnet. In einer internen E-Mail stellte er sich klar vor seine Mitarbeiter und bezeichnete David Dao als „störend“ und „angriffslustig“.

In der von hartem Wettbewerb geprägten Flugbranche in den USA löste Munoz Kopfschütteln aus. „Diese Kundenfeindlichkeit schadet der gesamten Industrie“, erklärten Flugexperten in US-Medien. Sie werfen United Total-Versagen vor und stellen Fragen: „Warum wurde die Überbuchung nicht vor dem Boarding geräuschlos geregelt? Warum wurden die Lockprämien zum freiwilligen Verzicht nicht für andere erhöht, als Dao sich mit einer plausiblen Begründung (ich bin Arzt) weigerte? Warum diese unverhältnismäßige Gewaltanwendung?“

Zumal United erst vor kurzem für negative Schlagzeilen gesorgt hatte. Zwei Mädchen, die auf Billig-Tickets von Airline-Mitarbeitern fliegen wollten, wurde wegen Nichteinhaltung der Kleidungsvorschriften für Angestellte der Flug verweigert. Sie hatten hautenge Leggings an.