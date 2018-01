Stelle bei US-Airline Janet

Nevada. Wer wollte schon immer wissen, was in der Area 51 wirklich vor sich geht? Ein Job bei der mysteriösen Fluggesellschaft Janet könnte entsprechende Einblicke geben.

Von Alexander Hertel, 10.01.2018

Werden in der Area 51 Raumschiffe oder gar außerirdische Wesen untersucht? Viele Verschwörungstheoretiker vertreten diese Thesen rund um das militärische Sperrgebiet in den USA, dessen Existenz lange Jahre geheim gehalten wurde. Wer schon immer wissen wollte, was es mit den Ufo- und Alien-Theorien auf sich hat, bekommt nun möglicherweise die Gelegenheit dazu. Einzige Bedingung: Sie müssen als Flugbegleiter bei Janet eingestellt werden.

Die Fluggesellschaft ist ein Dienstleister des US-Verteidigungsministeriums, fliegt Personen vom Flughafen in Las Vegas in das Sperrgebiet Nevada National Security Site oder eben auch in die Area 51 und sucht nun Flugbegleiter für ihre Maschinen.

Sicherheitsüberprüfung der Regierung

Der Stellenausschreibung zufolge ist mindestens das Abitur nötig. Auch müssen die Aufgaben ohne Schwierigkeiten und Hilfe effektiv ausgeführt werden können, heißt es darin. So sollten Bewerber beispielsweise in der Lage sein, die mehr als 35 Kilogramm schweren Türen zu schieben und zu ziehen.

Der spannendste Abschnitt kommt am Ende der Ausschreibung: "Sie müssen sich für eine streng geheime Sicherheitsüberprüfung der Regierung und den damit verbundenen Zugang zum Arbeitsstandort qualifizieren", heißt es dort. Der Job könnte also spannende Einblicke in die geheimen Projekte geben. Ob das wirklich so ist, wissen wohl nur die Angestellten selbst. Die dürfen allerdings nichts darüber sagen.

Eigenes Abfertigungsgelände

Bei Janet ist auch gerne von der "geheimsten Fluggesellschaft der Welt" die Rede, dürfen die weißen mit einem roten Streifen versehenen Maschinen doch dorthin fliegen, wo die meisten Militär- und Zivilflugzeuge nicht hindürfen. Auf dem Airport in Vegas gibt es sogar ein eigenes Abfertigungsgebäude, welches auf den offiziellen Lageplänen des Flughafens nicht verzeichnet ist. Rund zwölf Flüge werden täglich durchgeführt, etwa 1000 Passagiere abgefertigt.

Wer also an einem der geheimsten Orte der Welt arbeiten will, bekommt nun die Gelegenheit dazu.