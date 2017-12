Glätte und Neuschnee

04.12.2017 München. Der Wintereinbruch hat in einigen Teilen Deutschlands für Behinderungen gesorgt. Neben hunderten Unfällen gab es auch Probleme im Flugverkehr.

Zwei junge Fahrzeuginsassen kamen bei Zusammenstößen bereits am Sonntag ums Leben. Auf einer Bundesstraße im Landkreis Kulmbach starb eine 18-Jährige nach der Kollision ihres Autos mit einem Wagen auf der Gegenfahrbahn, wie die Polizei mitteilte. In Nürnberg starb ein 23-jähriger Beifahrer beim Zusammenstoß zweier Autos auf schneebedeckter Straße.

Vor allem im südlichen Niedersachsen, im Norden Hessens sowie in Sachsen-Anhalt hatte es in der Nacht und am Morgen teils heftig geschneit. In und um Celle sowie auf den Autobahnen im Landkreis Harburg kam es zu mehr als einem Dutzend Glätteunfällen, wie die Polizei in Niedersachsen mitteilte. Auf der A39 bei Seevetal überschlug sich eine 33-Jährige mit ihrem Wagen. Sie kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

Nach Flugausfällen wegen des Wintereinbruchs mit Neuschnee haben in der Nacht zu Montag 240 Passagiere im Frankfurter Flughafen übernachten müssen. Insgesamt seien am Sonntag 254 Flüge annulliert worden, sagte ein Fraport-Sprecher am Montagmorgen. Für die gestrandeten Passagiere hätten 600 Feldbetten bereitgestanden. Auch für den Montag rechne der Flughafenbetreiber noch mit Ausfällen. Zuvor hatte die „Hessenschau“ darüber berichtet. Stundenlanger Schneefall hatte am Sonntag zu massiven Behinderungen in Hessen geführt. Neben Ausfällen im Luftverkehr gab es auch Verspätungen im Bahnverkehr. (dpa)