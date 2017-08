Wegen Reparaturarbeiten

10.08.2017 Köln/Bonn. Am Airport Köln/Bonn sind am Donnerstagnachmittag für etwa drei Stunden keine Flugzeuge gelandet. Grund dafür seien Ausbesserungsarbeiten am Fahrbahnbelag gewesen, teilte der Flughafen mit.

Schäden auf dem Rollfeld haben am Donnerstag den Flugbetrieb auf dem Flughafen Köln/Bonn ins Stocken gebracht. Drei Stunden lang konnten am Nachmittag keine Flugzeuge landen. "An der großen Start- und Landebahn wurden am Vormittag Schäden am Belag festgestellt, die akut behoben werden müssen", sagte Flughafensprecher Walter Römer. Die Beschädigungen am Startbahnkopf, dem Punkt, an dem die Flugzeuge bei der Landung aufsetzen, seien bei einer routinemäßigen Kontrolle aufgefallen, erklärte er.

Alle sechs Stunden würden die Rollbahnen laut dem Sprecher von Flughafenmitarbeitern abgefahren und überprüft. Bei der Inspektion am Donnerstagvormittag hätten die Arbeiter dann festgestellt, das sich aus der vier Millimeter dicken Schutzschicht der Bahn kleine Teile des asphaltähnlichen Belags gelöst hätten.

Sieben Flüge fielen laut Flughafen während der Arbeiten aus, sechs Maschinen wurden auf andere Airports umgeleitet. Am Abend sollten weitere neun Flüge ausfallen. Darunter wurden zwei Flüge von und nach Zürich und Hamburg abgesagt, mehrere Flüge verspäteten sich. Um 17 Uhr konnte die Sperrung des Rollfeldes aufgehoben werden. (sdj/dpa)