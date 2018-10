Schwein im Glück

Einem Schwein in Hessen ist die Flucht vor dem Schlachter gelungen. Dabei floh es über einen Golfplatz und verschwand danach.

05.10.2018 Cölbe. Statt zum Schlachthof ging es für ein Schwein zum Golfturnier. Es war auf dem Weg zum Schlachter über die Seitenbrüstung des Transporters gesprungen und stürmte einen Golfplatz.

Ein Hausschwein ist in Cölbe bei Marburg (Hessen) vor dem Schlachter ausgebüxt und hat bei seiner Flucht ein Golfturnier gestoppt. Das rund 250 Kilogramm schwere Tier sprang am Donnerstag über die Seitenbrüstung eines Transporters, wie ein Polizeisprecher am Freitag berichtete.

Glück für das Schwein, Pech für die Golfspieler in der Umgebung: Das Tier rannte in Richtung ihres Platzes, auf dem ein Turnier im Gange war. Als die etwa 20 Sportler erfuhren, dass es frei herumlief, bliesen sie den Wettbewerb ab. „Sie dachten wohl, das Schwein könnte sie angreifen. 250 Kilogramm sind schon eine Hausnummer“, sagte der Polizeisprecher. Von dem Tier fehlte danach erst einmal jede Spur. (dpa)