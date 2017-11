Flucht vor Zoll: Sieben Verletzte bei Unfall

01.12.2017 Kranenburg. Auf der Flucht vor dem Zoll hat ein 19 Jahre alter Autofahrer nahe Kranenburg (Kreis Kleve) einen Unfall gebaut, bei dem sieben Menschen verletzt wurden. Wie die Polizei mitteilte, sollte der junge Mann am Donnerstagabend nach seiner Einreise aus den Niederlanden an der Bundesstraße 504 kontrolliert werden.

Er trat jedoch aufs Gas und raste in seinem Wagen davon. Wenig später krachte sein Auto in zwei haltende Fahrzeuge, die durch die Wucht auf zwei weitere Wagen geschoben wurden. Im Wagen des Verursachers wurde eine 17-Jährige schwer verletzt. Der Fahrer selbst und zwei weitere Begleiter kamen mit leichteren Blessuren davon. In den anderen Autos wurden drei Frauen verletzt.

Der 19-Jährige hatte keinen Führerschein und stand vermutlich unter Drogeneinfluss, wie die Polizei weiter mitteilte. (dpa)