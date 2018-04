16.04.2018 Duisburg/Recklinghausen. Die Munitions-Entschärfer haben am Montag gut zu tun - parallel in Duisburg und Recklinghausen. Manch Auto- und Bahnfahrer muss sich in Geduld üben.

Die Entschärfung mehrerer Fliegerbomben in Nordrhein-Westfalen hat am Montagabend den Verkehr auf Straße, Schiene und der Ruhr beeinträchtigt. Die zwei in Duisburg entdeckten Fliegerbomben sind entschärft. Damit seien alle Sperrungen aufgehoben, teilte die Stadt am Montagabend mit.

Eine zehn Zentner schwere Weltkriegsbombe war bereits am 22. Februar bei Bauarbeiten am Ruhrdeich gefunden worden, konnte aber zunächst nicht geborgen werden. Am Montag wurde dann in deren Nähe noch eine zweite Zehn-Zentner-Bombe entdeckt.

Teilstücke der Autobahnen 40 und 59 in Duisburg waren seit etwa 19 Uhr wegen der Entschärfung gesperrt. Auf der A40 war der Abschnitt zwischen dem Autobahnkreuz Kaiserberg und der Anschlussstelle Häfen betroffen, auf der A59 die Straße zwischen Autobahnkreuz Ruhrort und Anschlussstelle Duisburg-Zentrum. Beeinträchtigt waren auch die Schifffahrt auf der Ruhr und ein Teil der Gastronomiebetriebe im Innenhafen.

In der Evakuierungszone wohnt niemand. In einer weiteren Sicherheitszone mussten fast 2800 Bewohner in den Häusern bleiben, wie die Stadt Duisburg mitteilte. (dpa)