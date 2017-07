Trend 2017

Bonn. Der Hype um die Einhörner könnte bald sein Ende finden. Nachdem es etliche Produkte gab, die mit Einhörnern vermarktet wurden, soll nun der Flamingo das neue Trend-Tier 2017 sein.

Von Katharina Hamann, 26.07.2017

Flamingos sind die neuen Einhörner - zumindest was den Hype um die Tiere angeht. Gab es bis jetzt alles mit Einhörnern: Bier, Tassen, Mode, Accessoires und sogar Einhorn-Schokolade und Einhorn-Ketchup. Jetzt scheint jedoch das Ende der Fabelwesen gekommen zu sein: Der neue Trend geht hin zu den real existenten und nicht weniger bunten Flamingos.

Wie mit allem, was einmal gehyped wurde, gibt es irgendwann zu viel davon. So sind Einhörner mittlerweile überall präsent geworden. Die Zeit der Flamingos ist also gekommen: Es gibt sie bereits in der Mode, auf Accessoires, auf Klopapier und Shampoo-Flaschen, Badeanzügen und als aufblasbare Pool-Tiere.

Foto: dpa Die echten Flamingos (hier im Tierpark Hellabrunn in München) dürfte der Hype nicht interessieren.

Was sagt ihr zu dem neuen Hype? Werden die Flamingos die Einhörner ablösen? Aufs Klopapier haben es die Flamingos bereits geschafft. Die Flamingo-Schokolade und das Flamingo-Bier werden wohl nicht mehr lange auf sich warten lassen. (mit Material von dpa)